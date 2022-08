Marani: «Lukaku più da sponda in Lecce-Inter. Da vedere come Inzaghi…»

Matteo Marani, su Sky Sport, si è espresso su Lukaku e sulla sua partita con l’Inter al Via del Mare. Il giornalista ha una curiosità in merito all’utilizzo che ne farà Inzaghi

BIG ROM − Marani ha commentato la partita dell’attaccante belga in Lecce-Inter: «Lukaku si è presentato bene anche se ha giocato più di sponda. Diventa letale in ripartenza e con Antonio Conte infatti lo è stato. Con la sua potenza e la sua fisicità, se lanciato nello spazio, fa una grande differenza. L’Inter di Lecce è molto in linea a quella dell’anno scorso, sono curioso di vedere cosa farà Inzaghi con Lukaku».