Marani: «L’Inter vince con giocate singole. La Juventus ha rosa più forte»

Matteo Marani, giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato gli sviluppi della corsa scudetto, dopo la vittoria dell’Inter a Torino, mettendo a confronto la rosa nerazzurra con quella della Juventus

RUMORE DEI NEMICI – La corsa scudetto non è ancora chiusa. E ci mancherebbe altro, potremmo dire. L‘Inter ha allungato sul Milan in classifica, ma la Juventus, potenzialmente seconda in caso di vittoria nel recupero col Napoli, incombe. Matteo Marani, negli studi di “Sky Sport”, ha sottolineato proprio questo concetto: «Per me, la lotta per lo scudetto non è ancora chiusa, nonostante l’Inter abbia un vantaggio considerevole sulle inseguitrici. Ma la juventus giocherà in casa lo scontro diretto e potrebbe ribaltare la classifica. Credo che questa classifica sia la risultante di un ritardo evidente accumulato dalla Juventus nel girone d’andata. Ma i bianconeri hanno tutti gli scontri diretti in casa. L’Inter, col Torino, ha avuto bisogno di una giocata ieri e secondo me ha un calendario non scontato. Tutte le squadre aspettano la capolista, Sassuolo compreso. Io continuo a dire che la Juventus ha la rosa più profonda e ha tanti campioni. Secondo me i bianconeri, nelle prossime dodici partite, possono fare un filotto di dieci vittorie».