Marani: “L’Inter soffre la pressione di essere l’anti-Juventus. Atalanta no”

Marani ha parlato della corsa per i primi posti in classifica e dei motivi che stanno portando l’Atalanta a essere la vera squadra anti-Juventus. Il giornalista ha dato un’interessante chiave di lettura su Inter e Lazio negli studi di SkySport. Di seguito le sue dichiarazioni

PRESSIONE DA ANTI-JUVENTUS – Matteo Marani e l’ansia della lotta per il vertice: «L’Inter ha un po’ scontato la pressione. Era attesa fin da inizio anno come rivale della Juventus. Poi questo fattore l’ha scontato anchela Lazio. L’Atalanta non è seguita da questo tipo di pressioni o di attesa: può giocare libera. Il calo della Lazio non è spiegabile per la rosa o gli infortuni: è un crollo troppo verticale, qualcosa è successo dentro. Quando affiorano le tensioni, qualcosa c’è sotto. Si è rotto qualcosa».