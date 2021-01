Marani: “L’Inter puÃ² vincere questo campionato solo se sistema una cosa”

Marani: “L’Inter può vincere questo campionato solo se sistema una cosa”

Matteo Marani

L’Inter è assolutamente tra le candidate al titolo finale. A dirlo è Matteo Marani a “Sky Sport”, facendo un punto sulla classifica della Serie A.

GERARCHIE – L’Inter ringrazia la Juventus che, battendo il Milan, tiene i rossoneri solo a +1. Tuttavia domenica (ore 12.30) c’è lo scontro diretto tra i nerazzurri e la Roma, dietro di soli tre punti. La vetta della classifica si compone di distanze molto brevi, mentre si avvicina un momento topico per la squadra di Antonio Conte. Ecco il punto di Matteo Marani sulla classifica di Serie A: «E’ un campionato anomalo, senza pubblico, condizionato dal Covid-19, senza preparazione. E questo lo sta pagando la Juventus soprattutto. Che è molto forte, la più forte del campionato, come rosa e come alternative. Basta che guardi cosa può offrire in attacco. Forse l’unico punto non così qualitativo è il centrocampo. Come esce dallo scontro col Milan? Esce forte, con convinzione. Sa di essere la squadra con più alternative. E’ la più forte sulla carta, l’ho detto a inizio anno. Ma ho anche detto che l’Inter questo campionato lo può vincere. Solo però se mette a posto alcune cose, perché anche la sconfitta di ieri non si può attribuire solo alla sfortuna. E’ una squadra che forse una quadra definitiva non l’ha ancora trovata».