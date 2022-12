Marani: «Lautaro Martinez si aspettava Mondiale diverso, ma c’è tempo»

Matteo Marani dagli studi di Sky Sport esprime una sua opinione riguardo l’attacco dell’Inter, in particolare Lautaro Martinez e il suo Mondiale con l’Argentina.

ATTACCO INTER – Marani parla del reparto offensivo dell’Inter, in particolare del Mondiale di Lautaro Martinez: «Lui dal Mondiale si aspettava qualcosa in più, detto questo Lautaro Martinez può ancora scrivere la storia nelle ultime due partite con l’Argentina. Un giocatore che al di là del Mondiale resta comunque una certezza per l’Inter, in attesa di recuperare Romelu Lukaku. Un’altra certezza però è Edin Dzeko, che fin troppo è stato sottovalutato con l’arrivo di Lukaku e che invece si dimostra determinante».