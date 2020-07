Marani: “L’Inter Ã¨ solida, ieri parole di Conte opportune”

Marani: “L’Inter è solida, ieri parole di Conte opportune”

Condividi questo articolo

Matteo Marani, nel suo consueto intervento per “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter e di Antonio Conte dopo la vittoria di ieri contro il Torino

PAROLE OPPORTUNE – Marani sottolinea le parole distensive pronunciate da Conte ieri dopo la partita: «In questo momento la differenza all’Inter la fa l’Inter, che ha una società solida e seria. Ribadisco che Conte deve stare sereno e concentrato e il discorso fatto ieri l’ho trovato opportuno. E’ un progetto, bisogna lavorare, non bisogna spaccare o rompere. Lavorare in maniera solida e concreta senza alzare i toni perché non produce risultati. Lui non deve ragionare come Lippi che andò via dopo un anno perché sbagliò la gestione dei toni e dei modi, Conte deve concentrarsi e deve fare un grande agosto».