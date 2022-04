Marani: «Juventus-Inter significa tanto! Inzaghi? Paradosso il suo finale»

Matteo Marani, in collegamento su Sky Sport 24, ha presentato la prossima finale di Coppa Italia Juventus-Inter. Poi, analizza il percorso di Inzaghi con i nerazzurri e il suo paradossale finale di stagione

FINALISSIMA − Marani sul prossimo duello in Coppa Italia tra Juventus e Inter: «Juventus-Inter la finale di Coppa Italia. La Juventus ha la possibilità di riscattare contro i nerazzurri una stagione caratterizzata da tante ombre e poche luci. La Juventus ha la possibilità di vincere un trofeo per 11 anni di fila e Allegri di diventare primatista in Coppa Italia. Questa finale può assumere un grande significato».

PARADOSSO − Marani analizza il percorso di Inzaghi: «Scudetto Roma-Milano? Sottovalutato Inzaghi. Ha avuto una flessione forte l’Inter forse perché era andata troppo oltre nella prima parte. Addirittura Simone Inzaghi era davanti ad Antonio Conte. Inzaghi bravo nel ripartire e ritrovare sicurezza dopo la partita sofferta con la Juventus. Inzaghi potrebbe trovarsi addirittura con 3 titoli, qualcosa di storico. L’Inter è dai tempi del Triplete che non vince così tanto in una sola stagione. Un paradosso rispetto ad inizio stagione».