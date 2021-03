Marani: «Juventus, ieri assist all’Inter. Scudetto? Segue Marotta a Milano»

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato della lotta scudetto in Serie A che coinvolge l’Inter, il Milan e la Juventus. Secondo il giornalista, la squadra di Pirlo, ha abdicato alla corsa.

CORSA SCUDETTO – Matteo Marani parla a proposito della corsa scudetto in Serie A, che ha visto la Juventus rallentare dopo la sconfitta subita contro il Benevento: «Scudetto? Io ho sempre detto che la Juventus sarebbe tornata in lotta, dopo la partita di ieri ho grosse perplessità. Per le scelte che ha fatto ha dato all’Inter un assist enorme. Due anni fa è andato via Marotta ed il suo passaggio porta lo scudetto da Torino a Milano».