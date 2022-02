Marani: «Juventus c’è per lo scudetto! Può recuperare su Inter e Milan»

Matteo Marani su TuttoSport questa mattina ha analizzato la lotte al vertice in Serie A parlando dello stop di Inter e Milan, e della vittoria della Juventus trascinata da Dusan Vlahovic.

LOTTA AL VERTICE – Marani sul quotidiano di Torino questa mattina ha parlato della lotta scudetto, inserendo anche la Juventus: «Poche settimane fa, per sfuggire alle domande assillanti, Allegri aveva detto che lo scudetto della Juventus passava da un’impensabile fallimento di tutte le squadre davanti. Nelle ultime sei partite il Milan ha vinto due volte, Inter e Atalanta appena una. Il Napoli arriva da due pareggi consecutivi. La Juventus ha chiuso il 2021 a 12 punti dalla vetta, ma ora sono 7. Nelle prossime tre gare troverà Spezia, Sampdoria e Salernitana, sfide alla sua portata. Ha dunque la possibilità concreta di allungare il filotto di risultati e di provare ad accorciare su Milan e Inter, che incontrerà nel decisivo weekend del 3 aprile dopo il trittico ricordato. La Juventus è in corsa per il campionato ed è in semifinale di Coppa Italia. Se ci fosse stato Vlahovic sin dal primo giorno, la Juventus non sarebbe certo a rincorrere. Lo dicono i numeri: tolto il primo catastrofico mese, quando perse in casa proprio contro l’Empoli, la Juventus è prima».

Fonte: TuttoSport – Matteo Marani