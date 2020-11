Marani: “Italia? Tecnica ed esperienza, Barella e Bastoni…”

Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Italia vittoriosa ieri contro la Polonia sottolineando l’apporto dato alla maglia azzurra da giocatori giovani ma già di grande esperienza con i loro club citando gli interisti Barella e Bastoni

I CONCETTI – Marani sottolinea i concetti alla base di questa nazionale: «Sta tornando il concetto della tecnica. Oggi tutti gli allenatori mettono al centro la qualità del gioco e del palleggio. Un cambiamento c’è stato con Sacchi a Coverciano per i settori giovanili, ma tutto questo non era stato ancora portato in nazionale maggiore. Molti giocatori giocano in grandi club che competono per scudetto e Champions, ultimo in ordine di tempo Bastoni, ma anche Barella, e questo è importante. Al di là della qualità serve anche esperienza, serve mettere insieme esperienza in partite internazionali, dà spessore internazionale alla nazionale».