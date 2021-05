Marani: «Inzaghi-Inter? Marotta sa scegliere bene, ho un solo dubbio»

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, parla della scelta dell’Inter di affidarsi a Simone Inzaghi dopo l’addio ad Antonio Conte.

MAROTTA SA SCEGLIERE – Marani commenta la decisione dell’Inter sottolineando il fatto che Marotta sappia sempre scegliere il meglio: «Perso Allegri, che era un obiettivo e l’Inter è stata battuta nella corsa dalla Juventus, probabilmente l’alternativa migliore era proprio Simone Inzaghi che in questi anni ha fatto un lavoro straordinario. L’eredità è molto pesante ed evidente che la pagherà, quella di sostituire Conte all’Inter. Se avessi preso Allegri non ci sarebbe stata discussione, oggi Inzaghi è una scommessa. Marotta ha dimostrato ogni volta di saper scegliere, ricordo proprio Allegri nel dopo Conte quando la Juventus sembrava finita. Ci furono critiche dei tifosi della Juventus, fu contestato, oggi è riaccolto a braccia spalancate. All’epoca sembrava una scelta di secondo piano. L’augurio che faccio a Marotta e ai tifosi dell’Inter è che venga ripagata. Inzaghi è un bravo allenatore, con qualità indubbie. Ha fatto una gestione eccellente alla Lazio e per la prima volta avrà in mano una squadra numericamente in grado di affrontare i due scenari di campionato e coppa»

COSA CAMBIA – Marani parla di cosa cambia adesso all’Inter: «Cambiano le prospettive. Conte è uno che ha ottenuto tanto dall’Inter, la società ha speso tanto per portarlo a vincere. Non ho dubbi sulle qualità di Inzaghi, ma ho sempre la sensazione che all’Inter bisogna fare qualcosa in più che l’allenatore. E’ un ambiente molto esposto. Questo è l’unico dubbio che ho su Inzaghi. Inzaghi fa i conti con la realtà, c’è un ridimensionamento e ci sono dei tagli e non credo che questo riguarderà solo l’Inter»