Marani: «Inzaghi ha goduto del lavoro di Conte. Inter, Barella ago della bilancia»

Marani vede Inzaghi costretto a trovare qualche novità rispetto a Conte per riportare l’Inter ad avvicinarsi alla vetta. Queste le parole del giornalista, che durante Terzo Tempo Europa su Sky Sport si è soffermato su Barella.

CAMBIO NECESSARIO – Così Matteo Marani: «Secondo me questo è il momento più difficile per Simone Inzaghi. Lui ha goduto in qualche modo del lavoro di Antonio Conte, perché l’Inter in questi due anni ha messo insieme un metodo di lavoro e un’ossessione per il risultato. Questo è un bonus per un allenatore, adesso viene il momento più delicato perché c’è stata questa brutta sconfitta con la Lazio. La Juventus? Questa partita è un altro spartiacque: l’Inter gioca in maniera diversa, va più avanti, lascia del campo dietro ai difensori che sono fortissimi ma in campo aperto fanno fatica. L’ago della bilancia è Nicolò Barella, uno dei più importanti in assoluto dell’Inter: oggi ha una tendenza più offensiva che difensiva. In quello sta la cartina di tornasole del cambio dell’Inter: Barella è importantissimo quando avanza, però nell’economia della squadra è più importante quando torna indietro. L’anno scorso era simile alla scorsa stagione, poi a Reggio Emilia Conte ha deciso di stare più basso e ha svoltato».