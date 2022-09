Marani: «Inzaghi, cambi una maledizione: non capisco Dzeko. Giroud…»

Matteo Marani, nel suo editoriale sulle colonne di Tuttosport, ha analizzato la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan. Focalizzandosi in particolar modo sui cambi di Simone Inzaghi e sul terzo gol in due stracittadine segnato da Olivier Giroud.

GOL E IMBARAZZO – Matteo Marani analizza un curioso dato del derby tra Milan e Inter, sottolineando anche gli errori difensivi dei nerazzurri: “Curioso che il 2-1 l’abbia firmato ancora Giroud. Stavolta è stata l’apoteosi di Rafael Leao, che ha addirittura scherzato i tre difensori interisti in occasione del 3-1. Un gol da dividere tra la sua giocata e l’imbarazzo della miglior difesa del campionato a tempi di Conte“.

MALEDIZIONE CAMBI – Marani si è poi concentrato sugli errori dei nerazzurri e sui cambi di Inzaghi: “Il Milan vince grazie alla sua maggiore convinzione. Dall’altro lato l’Inter ha vissuto sulla qualità dei suoi interpreti. La difesa, però, ha fatto troppi errori, pure per colpa degli sbagli in uscita del centrocampo. La squadra è poi migliorata grazie agli ingressi in campo, arrivati però troppo tardi. È la maledizione dei cambi che perseguita Inzaghi che o non li fa, o risultano tardivi. Perché non mettere Dzeko prima? In ogni caso resta un dato su cui riflettere: l’Inter ha perso le due partite più importanti incassando 6 gol“.

Fonte: Tuttosport – Matteo Marani