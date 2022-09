Marani: «Inter, vuoto di leadership. Prigionieri di Inzaghi, Conte è Conte!»

Matteo Marani ha espresso il suo parere sul momento dell’Inter, ieri caduta 3-1 sul campo dell’Udinese. Inzaghi tra i capi d’imputazione, con Conte tutta un’altra storia. Le sue parole a Sky Sport

NO LEADERSHIP − Marani prova ad analizzare il momento dell’Inter tirando in ballo anche Inzaghi: «L’impressione è che ci sia una sorta di vuoto di leadership. Manca la convinzione e la consapevolezza degli anni passati. Vedo una squadra spenta, con meno autostima. Barella mi ha colpito sul terzo gol. Sta attraversando tante difficoltà, con Conte era diventato il migliore centrocampista italiano. Brozovic in difficoltà, la difesa, per come la giri, peggiora anche. Sono inquietanti i 77 tiri che concede, è passata al 13esimo posto come miglior difesa del campionato. Il mercato sempre col segno più qualcosa la può produrre. Alternative? Potenzialmente ci sono come Zidane, Pochettino, Tuchel. All’Inter si è prigionieri di Inzaghi che è un bravissimo allenatore ma Conte è Conte. Lui crea i cicli».