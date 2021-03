Marani: «L’Inter può vincere, ma dipende ancora dalla Juventus. Più forte»

Matteo Marani

Matteo Marani non esclude ancora la Juventus dalla lotta per il titolo. Nonostante i bianconeri siano a -10 dall’Inter il giornalista ritiene che la rimonta sia possibile, pur dovendo succedere diversi incroci. Queste le sue parole nel corso di “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport.

NON È CHIUSA – Oggi comincia un’altra giornata cruciale di Serie A. Questo anche perché è l’ultima prima del recupero fra Juventus e Napoli, che renderà pari il numero di partite. Matteo Marani ritiene viva la corsa per il titolo, coi bianconeri ancora vivi: «Per me hanno ancora la possibilità di tenere aperto questo campionato. Poi è chiaro, dovrebbero battere l’Inter nello scontro diretto, e bisogna vedere che risposte darà l’Inter. La Juventus è la squadra più forte di questo campionato: l’Inter può vincerlo, ma dipende se la Juve c’è o non c’è. Ora è molto indietro. Io sospendo il giudizio su Andrea Pirlo, ma non su Antonio Conte: sta facendo la differenza».