Marani: «Inter vince ma quanti gol! Per fortuna Lautaro, Barella e anche…»

Marani analizza la partita dell’Inter contro la Fiorentina. Il giornalista si focalizza su alcuni giocatori nerazzurri come Lautaro e Barella, che hanno contribuito maggiormente nella vittoria in Seria A. Poi, durante il suo intervento a Sky Sport 24, tocca anche il discorso finanziario.

ATTACCO – Matteo Marani commenta la prestazione dell’Inter e di alcuni calciatori nerazzurri nel match contro la Fiorentina: Il giornalista, intervenuto nello studio di Sky Sport 24, afferma: «Per l’Inter un segnale c’è stato. La partita contro la Fiorentina è stata particolare perché comunque i nerazzurri hanno subito tre gol. Le reti prese continuano a sommarsi alle tante già incassate durante queste giornate di Serie A. Fortunatamente in attacco c’è Lautaro Martinez (vedi focus), un attaccante che fa tutto. È il giocatore più forte e determinante dell’Inter. Anche Nicolò Barella sta tornando a dare il suo contributo in campo. A Firenze mi è piaciuto come si è destreggiato Edin Dzeko. Entrare, fare quella partita e trovare anche un assist, vuol dire avere esperienza e un certo tipo di qualità. Per l’Inter è sembrata una partita di gruppo e l’abbraccio finale può essere una similitudine di quello visto contro il Barcellona. Sarà una settimana importante perché se l’Inter vince contro il Viktoria Plzen è agli ottavi di Champions League per due anni di fila. Ma c’è anche un’altra partita importante questa settimana, quella finanziaria. Venerdì ci sarà l’assemblea dei soci, che può decidere tante cose sul futuro nerazzurro. Si dice che i 10 milioni di euro possono servire già per il discorso Milan Skriniar». Marani parla così del destino, ancora da scrivere, dell’Inter.