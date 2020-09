Marani: “Inter, Vidal ha l’anima guerriera. Si cresce con gente che ha vinto”

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter che questo pomeriggio affronterà il Benevento nel recupero della prima giornata

I CAMBI DI CONTE – Marani parla dei tanti cambi che potrà fare Antonio Conte: «Questo spiega tutto su cosa è l’Inter, le alternative che ha e che l’anno scorso non aveva. Conte si lamentava della coperta corta a centrocampo e da un certo punto di vista aveva ragione. Vidal ha carisma, personalità, un carattere indomito oltre alle caratteristiche tecniche. Pur non essendo al top abbiamo visto con la Fiorentina quando sono entrati lui e Nainggolan, abbiamo visto l’anima guerriera che vuole Conte. Sanchez per me è in assoluto il miglior acquisto dell’Inter con la sua duttilità e capacità di mettersi al servizio degli altri. E’ un giocatore che può fare sottopunta, seconda punta, la prima punta. Sa dialogare con tutti e stasera andrà bene con Lukaku».

IL SALTO DI QUALITA’ – Marani parla del salto di qualità dell’Inter: «L’Inter è cresciuta con gente che ha vinto. Vidal porterà gol che sono mancati, Sensi piano piano viene recuperato e anche lui potrebbe essere un elemento importante. Poi la difesa, con de Vrij e Skriniar che oggi ha un’occasione. E’ chiaro che è un’Inter più chiusa e coperta, non poteva esserlo con Bastoni centrale e Kolariv. Difensori di quel livello come de Vrij sono intoccabili».