Marani: «Inter, un vantaggio dalla stagione. Cessione? Ha coagulato gruppo»

Matteo Marani ha analizzato per Sky Sport la stagione dell’Inter. Il giornalista ritiene che, alla fine, la squadra di Conte vincerà il campionato e che fin qui le questioni societarie non hanno creato problemi.

GIÀ DECISA – Per Matteo Marani l’Inter sarà sicuramente nella prossima fase a gironi di Champions League. Analizzando le prime sette dà per scontati i nerazzurri: «Per me due sono già dentro. La Juventus non ha più le coppe, ha un vantaggio. Per la stagione che ha fatto, l’impresa che ha fatto e la sfortuna degli infortuni, simbolicamente credo che il Milan meriti di stare nelle prime quattro. Quello era l’obiettivo di inizio stagione, è giusto. Poi c’è l’Atalanta, che a oggi a me dà più fiducia. Guardando il passato, il lavoro di Gian Piero Gasperini che sul lungo arriva dico Atalanta. Poi c’è il Napoli, che delle prime sette è l’unica che non ha fatto un filotto. In tutta la stagione ha avuto dei lampi, come le vittorie con Atalanta e Juventus, non è riuscita a fare un filotto di successi».

FAVORITI – Marani prosegue su quanto già detto per la Serie A: «Secondo me la fotografia è questa, poi insisto su quello che dico da inizio stagione e per me l’Inter è la squadra che può vincere. Perché? Ha in panchina Antonio Conte, e sul campionato Conte continua a essere un allenatore che determina e che incide. Ha avuto il vantaggio di non avere grandi infortuni, come hanno avuto altre squadre come il Milan. Ha trovato la squadra, l’equilibrio e la quadratura, il problema è la proprietà. L’Inter è in una situazione di cessione: non ho memoria di un club, nel calcio italiano, primo in classifica e col punto interrogativo sulla proprietà. Poi va a suo favore, perché ha coagulato e coalizzato il gruppo».