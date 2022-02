Marani: «Inter uscita a Napoli nella ripresa, è superiore alle altre perché…»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha commentato il match di sabato tra Napoli e Inter. Poi individua una differenza nei nerazzurri

NAPOLI-INTER − Marani fa un intervento sul match finito in parità al Maradona: «Il Napoli ha perso una grande occasione contro l’Inter che poi è uscita nella ripresa. I nerazzurri hanno mostrato la superiorità nel controllare e amministrare la partita per intero. In questo l’Inter è migliore di tutte le altre ma il Napoli ha comunque superato lo snodo di dicembre complicato con molto assenze. Può giocarsela dunque per il prosieguo del campionato».