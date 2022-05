Marani: «Inter, tre match point falliti. Pioli e Milan contro tutto e tutti»

L’Inter contro la Sampdoria alle 18 si gioca tutto a San Siro. Lo scudetto è ancora lì, servirà però che arrivi anche un ko del Milan a Sassuolo. Intanto, Matteo Marani a Sky Sport, dice la sua e analizza la stagione.

ANALISI – L’Inter avrà rimpianti per lo scudetto non vinto? Forse. Matteo Marani analizza così. «L’Inter poteva fare di più, ha avuto tre match point e non li ha sfruttati. Il Milan se lo è conquistato questo rush finale, ci sono tante squadre in Serie A che sono migliorate ma il Milan ha fatto la cosa più importante. Ha avuto molte assenze ma nonostante questo è lì. A undici anni dall’ultima volta può tornare a vincere lo scudetto. Sono contento per i tifosi del Milan, credo sia una bella immagine. Io sono ammirato dal lavoro di Massara, Maldini e Pioli. L’hanno fatto davvero contro tutti, io credo vada rimarcato il lavoro e i meriti. Spesso non vengono riconosciuti i meriti in Italia e loro sono il manifesto. Hanno lavorato contro tutto e tutti e questi tre, insieme, hanno fatto un’avventura comune. Trovarsi insieme così e arrivare a giocarsela, c’è qualcosa di speciale. Punto in comune tra Pioli e Inzaghi? Sono nati a 20km di distanza. Sono due che fondano molto sulle loro idee e sul lavoro. Nessuno dei due vuole la vetrina, non sono personaggi da dichiarazioni forte. L’Inter poteva correre per lo scudetto ma non era obbligato, si era molto indebolita. Per come si era messo il cammino, tutti dicevamo come l’Inter potesse non vincere lo scudetto. Inzaghi dovrà fare tesoro, se non dovesse vincere, del cammino del girone di ritorno. L’anno scorso fu la differenza con Conte, quest’anno l’ha fatta il Milan. L’anno scorso l’Inter ha chiuso con +12 sul Milan, da una parte il Milan è stato bravo a ricucire ma l’Inter poteva fare di più».