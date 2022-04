Marani: «Inter superiore al Milan, che per questo va esaltato! Sozza…»

Marani parla della lotta Scudetto tra Inter e Milan, arrivata nella fase finale. Il giornalista di Sky Sport, ospite a “La Casa dello Sport Day” su Sky Sport 24, commenta la situazione in Serie A dopo Inter-Roma anche per la polemica che coinvolge da giorni l’arbitro Sozza

FRESCHEZZA NERAZZURRA – La posizione di Matteo Marani (vedi editoriale, ndr) dopo Inter-Roma è sempre più netta verso il tricolore nerazzurro: «La freschezza è evidente. L’Inter sta bene ed è tornata. Mostrando un’incredibile forza sulle fasce con Denzel Dumfries e Ivan Perisic. Interessante come sta giocando Dumfries, che è diverso da Achraf Hakimi ma è determinante. Perisic, insieme a Marcelo Brozovic, è il giocatore più importate per l’Inter. I croati stanno facendo la differenza in questa stagione. L’Inter sta meglio e, quando sta meglio, per me è superiore al Milan da un punto di vista di rosa complessivo. Questo non toglie merito al Milan. Anzi, esalta quello che ha fatto da inizio stagione per stare in corsa con l’Inter finora».

LEZIONE ALLA MALEDUCAZIONE – Marani dice la sua anche sull’arbitro Simone Sozza (vedi focus, ndr), finito nel mirino della critica senza validi motivi subito dopo la designazione: «Credo sia una lezione alla maleducazione della vigilia. Sozza ha arbitrato benissimo a San Siro. Credo abbia molto talento questo arbitro. Se sospettiamo degli arbitri, soprattutto quelli giovani, distruggiamo le carriere. Dobbiamo ridare dignità al lavoro degli arbitri in Italia!». Questo il pensiero di Marani sul fischietto della sezione di Seregno.