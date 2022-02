Marani: «Inter stanca e meno brillante, Dzeko non è Lukaku. Sul titolo…»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha analizzato il momento dell’Inter. Il giornalista si è concentrato in particolare sull’attacco nerazzurro e sul confronto Dzeko-Lukaku

PROBLEMI − Sulla corsa al titolo e il momento degli attaccanti nerazzurri. Le parole di Marani: «La lotta scudetto sarà tra Milan, Napoli e Inter con i nerazzurri che possono salire al primo posto se vincessero nel recupero a Bologna. Juventus? Bisognerebbe che queste tre continuassero questa striscia consecutiva di risultati negativi. L’Inter ne ha vinta solo una nelle ultime sei. Attacco? Da dicembre non segna Lautaro Martinez ed Edin Dzeko non è Romelu Lukaku. Anche le alternative sono calate, i nerazzurri sono stanchi e meno brillanti. Un anno fa in questo periodo Antonio Conte incominciò a volare».