Marani: «L’Inter sta vivendo un periodo di flessione. Inzaghi non abituato»

Matteo Marani, dagli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha voluto analizzare il momento dell’Inter. I nerazzurri ieri hanno pareggiato solo nel finale a Torino. Il giornalista individua anche una particolarità in Inzaghi

IN DIFFICOLTÀ − Marani analizza il momento della squadra di Inzaghi: «Nelle ultime otto gare, l’Inter ha fatto solo due vittorie contro Venezia e Salernitana. C’è un momento molto complicato e secondo me l’Inter è molto stanca. Ci sono dei giocatori insostituibili, come Marcelo Brozovic. Sul rigore, non ci sono discussioni. Episodio clamoroso ma ieri alla fine è andata bene ai nerazzurri. Alla fine del 2021 parlavamo dei possibili momenti di difficoltà delle squadre. L’Inter lo sta avendo adesso. Il Napoli ha avuto la flessione a dicembre, la Juventus all’inizio, il Milan quasi mai. Con la Fiorentina, partita complicata. Simone Inzaghi non è abituato come Antonio Conte a queste pressioni di stare in testa. Il gioco dell’Inter è più stancante, più corale ed energico rispetto a quello dello scorso anno».