Marani: Â«Inter, situazione societaria puÃ² incidere. Juventus da battereÂ»

Marani: «Inter, situazione societaria può incidere. Juventus da battere»

Matteo Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato di Inter-Juventus, match in programma domani alle 20:45, analizzando il momento delle due squadre

DIMOSTRAZIONE – Queste le parole di Matteo Marani: «Inter-Juventus? I nerazzurri devono vincere per dimostrare di poter vincere il campionato. Al di là del punto in due partite, contro la Sampdoria e la Roma meritava certamente di più. Non so se la situazione societaria possa influire, mi pare abbastanza evidente ci sia una trattativa di cessione, sarebbe il quarto cambio di proprietà in pochi anni. Suning ha investito ed ha grandi ambizioni, ha preso grandi giocatori. Ha sempre dato messaggi di grandi forza, bisogna vedere se la situazione potrà influire sul campo».