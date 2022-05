Marani: «Inter, situazione di debito pesante. Nuovo stadio? Necessario»

Matteo Marani, in collegamento su Sky Sport durante la trasmissione 23, ha parlato della situazione finanziaria dell’Inter. Poi una considerazione sullo stadio

DEBITI E STADIO − Il pensiero di Marani sulle difficoltà economiche dell’Inter e sul nuovo impianto: «L’Inter ha una situazione di debito pesante. Ha beneficiato dal punto di vista commerciale anche dell’universo cinese ma al momento tutto ciò è in contrazione. Io sono favorevole al nuovo San Siro, i due club non possono esimersi dall’avere un nuovo impianto. E’ necessario per la crescita di Inter e Milan».