Marani: «Inter mi dà sempre un’impressione. La notizia importante di oggi»

Matteo Marani ha parlato a seguito del pareggio di ieri tra Napoli e Inter allo stadio Diego Armando Maradona: le sue dichiarazioni.

Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Matteo Marani a seguito del pareggio di ieri in Napoli-Inter. «Direi una parola, che è quella che mi sembra che stia dominando in questa stagione, che è equilibrio. È un campionato equilibrato, lo abbiamo visto fin dall’inizio della stagione, dei primi mesi e si è distribuito in questa maniera. Equilibrato anche nelle singole partite perché proprio quella di ieri nella partita tra Inter e Napoli è stata una partita equilibrata. Nel primo tempo più Napoli: il grande palleggio, vantaggio. Secondo tempo in cui, secondo me, è venuta fuori la sicurezza e, mi verrebbe da dire, anche la convinzione dell’Inter. Cioè l’Inter è la squadra che mi dà sempre l’impressione di stare molto bene e molto sicura in campo. L’aveva data anche nel derby però, e questo è l’altro elemento. Nel senso che fino al 75º minuto noi avevamo pensato tutti che fosse una storia ormai quasi chiusa, una pratica chiusa. L’Inter che se ne andava, ecc. ecc. Invece questo non è successo, grazie ovviamente al Milan, e a quegli ultimi 15 minuti, che ci dicono esattamente questo. Cioè che è un campionato comunque aperto. Che, secondo me, la notizia di oggi importantissima è che il Milan può tornare, seppure (ricordiamolo subito) con una partita in meno l’Inter ovviamente. Però può tornare anche simbolicamente, anche per qualche giorno davanti, in testa alla classifica. Mi sembra che sia una cosa, una notizia non da poco».