Marani: «Inter, se sarà scudetto una cassa di champagne alla Juventus»

Matteo Marani, ospite questo pomeriggio negli studi di “Sky Sport”, ha analizzato il momento dell’Inter reduce dall’undicesima vittoria consecutiva che l’avvicina ancora di più allo scudetto.

COSA MANCA PER L’EUROPA – Marani analizza cosa manca all’Inter per competere anche in Europa: «Secondo me in queste 8 grandi d’Europa l’Inter non c’è. L’unica vera sorpresa delle 8 è il Porto. Io guardo molto all’aspetto economico, ai fatturati e alla forza economica in quanto i club possono spendere. In questo momento le squadre italiane fanno fatica. L’Inter sicuramente per il prossimo anno deve crescere in qualità, deve avere uno spirito europeo ed è l’ultimo aspetto su cui crescere, concepire i doppi impegni e avere un altro tipo di lavoro. Io penso che prima di ragionare su come vincere la Champions dobbiamo sistemare le cose in casa, far sì che i nostri club aumentino i ricavi, altrimenti è come vincere alla schedina»

LA MISSIONE DI CONTE – Marani parla del lavoro di Conte: «Antonio Conte non è stato preso per vincere in Europa, è stato preso per riportare l’Inter a vincere lo scudetto. Era la missione che gli chiedevano e per questo Marotta ha scelto Conte, a volte anche sopportandone gli spigoli del carattere. L’Inter una volta conquistato lo scudetto dovrà fare un lavoro sull’Europa. Quest’anno non è andata benissimo, non ha avuto quel pizzico di fortuna per andare agli ottavi. Se vuoi scalare ancora a certi livelli devi avvicinarli dal punto di vista economico. L’Inter deve migliorare e Conte penso continuerà a guardare il campionato. Se l’Inter vince lo scudetto, e Conte vincerà, dovrebbe mandare una cassa di champagne alla Juventus per tutti i punti che ha disperso. Io la festa la condividerei con la Juventus»