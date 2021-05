Marani: «Inter, Scudetto del gruppo. Conte rimane? Due scenari»

Matteo Marani – giornalista sportivo – è intervenuto a Sky Sport 24 dove ha parlato della vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter e della possibile permanenza di Conte in nerazzurro anche la prossima stagione.

VITTORIA DI GRUPPO – Queste le parole di Matteo Marani sulla vittoria dell’Inter: «La strada per arrivare a vincere un campionato è il gruppo. L’Inter era partita male, con anche l’uscita dalla Champions League. Poi i nerazzurri furono bravi a reagire e a ripartire, così come dopo gennaio dopo Sampdoria e Roma. Questo è un grande gruppo, è la vittoria di tutti. Ci sono le gerarchie, ma tutti sono coinvolti. Queste ultime partite stanno diventando un manifesto del coinvolgimento di tutti i giocatori. Tutti hanno dato sicuramente il loro contributo ed è stata un’opera d’arte, una grande prodezza da parte di Conte. Penso che in assoluto l’Inter non abbia la rosa migliore, ma nel calcio conta il rendimento in campo, non le figurine, non gli stipendi, non i nomi».

POSSIBILE PERMANENZA – Marani ha anche analizzato la situazione attorno ad Antonio Conte e alla sua possibile permanenza o meno in nerazzurro anche la prossima stagione: «Conte rimane? Due scenari. Intanto bisogna capire se per il tecnico ci siano delle alternative magari dall’Inghilterra o dalla Spagna. Se arriva una proposta che lo soddisfa e avvicini l’ingaggio che prende all’Inter, allora il ragionamento diventi diverso. Io credo che Conte stia bene all’Inter, la Pinetina è diventata un po’ la sua seconda casa. Può rimanere, chiaramente se ha delle garanzie. Non si può indebolire troppo questa squadra, perché al tecnico si chiederanno aspettative ancora più alte rispetto a oggi».