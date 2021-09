Marani: «Inter? Scenario sembrava apocalittico, bravi a trovare le risposte»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della Serie A e dell’Inter che sarà impegnata contro la Sampdoria. I nerazzurri, nonostante gli ultimi mesi complicati, hanno fatto un’ottima impressione.

UNO SCENARIO APOCALITTICO – Matteo Marani apprezza quanto fatto dall’Inter nonostante uno scenario che sembrava inquietante dopo le separazioni da Antonio Conte, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku: «Edin Dzeko è stata la continuità. Gli altri hanno girato in attacco come Stefano Sensi, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Dzeko partecipa molto al gioco e mi ha fatto un’ottima impressione nelle prime due gare. L’Inter contro il Verona ha reagito a uno scenario inquietante e ha dato una risposta molto chiara. Simone Inzaghi è stato bravo, ora deve dare continuità. Questa partita con la Sampdoria è complessa, delicata, ma la risposta di Verona è confortante. Lo scenario sembrava apocalittico, Conte via, Lukaku, Hakimi via, senza futuro, ma nell’emergenza ha trovato le risposte migliori. L’unica incognita dell’Inter è il momento di difficoltà. Conte ha fatto la differenza nel momento di difficoltà, era partito male, ma è stato forte a ribaltare. Questa è storicamente la cosa complicata all’Inter. Mi ha fatto però un’ottima impressione considerando le posizioni da cui partiva».