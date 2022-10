Marani: «Dall’Inter una risposta! De Vrij tornato, è stato determinante»

Marani si è espresso sulla vittoria dell’Inter col Barcellona. Fra i giocatori migliori sicuramente de Vrij, il quale ha annullato completamente Robert Lewandowski

RISPOSTA − Matteo Marani, a Sky Sport, ritorna sul successo dell’Inter martedì sera in Champions League: «Col Barcellona, risposta data dal gruppo. Stefan De Vrij è tornato ed è stato determinante, non ho mai troppa fiducia per i giocatori che giocano con l’allenatore. L’Inter è stata la miglior difesa del campionato negli anni passati, col Barcellona ha fatto bene così come il centrocampo. C’è però il tema portiere, per me deve giocare André Onana».