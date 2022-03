Marani: «Inter, rimonta sarebbe storica. A Milano il Liverpool ha giocato…»

Matteo Marani, dagli studi di Sky Sport 24, ha commentato Liverpool-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Serve impresa, poi una considerazione sulla gara dei Reds all’andata

QUALCOSA DI STORICO − L’intervento di Marani sul match di domani sera: «Liverpool-Inter? Si tratterà di capire quale Inter vedremo, quella del primo o del secondo tempo. Non si deve concedere ai Reds altrimenti la gara finirebbe troppo in fretta. In Italia, è la squadra più attrezzata. A livello internazionale, per le italiane diventa complicato contro inglesi e spagnole. Sarebbe un risultato storico se i nerazzurri riuscissero a rimontare il Liverpool. Il Liverpool all’andata è andata col freno un po’ spinto ma l’Inter ha recuperato Lautaro Martinez e Nicolò Barella che purtroppo non ci sarà. Simone Inzaghi ha dimostrato in Europa di riuscire a fare delle cose discrete, ci vuole molta speranza».