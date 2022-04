Marani: «Inter può aver già vinto la partita scudetto! Molto bene Inzaghi»

Matteo Marani in un suo editoriale oggi su TuttoSport ha elogiato l’Inter, prendendo in considerazione la partita vinta contro la Juventus. Diversi complimenti a Simone Inzaghi

IL MOMENTO – Il giornalista italiano analizza così il momento dell’Inter e la vittoria sulla Roma: «Può suonare paradossale, ma la partita che potrà consegnare lo sudetto all’Inter non è davanti al calendario, bensì dietro. Cioè Juventus-Inter 0-1. Se il successo di ieri contro la Roma a ribadito che la squadra di Simone Inzaghi è in piena ripresa, al quarto successo di fila dopo i soli sette punti nelle precedenti sette gare, ed è lanciata in vetta, rimane indubbio che l’inversione di rotta sia avvenuta un mese fa a Torino. L’Inter supera di nuovo il Milan e mercoledì sfiderà il Bologna, con i nerazzurri che potrebbero consolidare la vetta. Inter di nuovo tonica contro la Roma, la rinascita interista scattata nel punto più basso, appunto la sera del 3 aprile, quando ha ribaltato il momento peggiore di tutti, sportivamente drammatico. Sorride Inzaghi, lo fa composto, misurato, senza mai eccessi. Non evoca il rumore dei nemici, modera le parole e non si atteggia mai a vittima. Ha ridato vigore all’Inter, specie dal rientro di Brozovic giusto quattro partite fa».

Fonte: TuttoSport – Matteo Marani

