Marani: «Inter, punto guadagnato ieri. Sorpasso Milan avrebbe valore»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito’, ha parlato della gara di ieri tra Atalanta e Inter. Poi aggiunge una postilla sul possibile sorpasso del Milan

GRANDE MATCH − Marani non ha dubbi sulla gara del Gewiss Stadium: «Show nerazzurro a Bergamo, bellissima partita che ci riconcilia con il calcio. Partita bellissima, grande ritmo e intensità. Mi è piaciuta molto l’Atalanta per come ha aggredito l’Inter, per come non l’ha fatta respirare per 60′. Nei suoi picchi non inferiore nemmeno all’Inter. A livello Inter malgrado le assenze ma ha perso tanti punti in casa. Differenza che si è creata tra le due squadre, sono i risultati in casa: Atalanta 13 punti, Inter 26.

CAMMINO − Per Marani, il mese di gennaio sarà decisivo per i nerazzurri: «Inter? Guadagnato un buon punto. Chiaro è capire l’interrogativo di cosa succederà in questo mese di gennaio con Milan, Napoli e Liverpool. Si decide la strada dei nerazzurri a gennaio, se il Milan vincesse si metterebbe davanti alla squadra di Inzaghi. E anche se ai nerazzurri manca una partita, è un sorpasso che avrebbe valore perché darebbe pressione all’Inter».