Marani: «Inter poco brillante, fa fatica. Approccio di Conte determinante»

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter capolista, reduce dalla vittoria sul Bologna e attesa mercoledì dalla sfida contro il Sassuolo

FAME – Matteo Marani parla a proposito della corsa scudetto in Serie A, con l’Inter di Antonio Conte attualmente in vetta alla classifica con 8 punti di vantaggio sul Milan: «L’Inter e Conte sono affamati. Il tecnico è più affamato di tutti, il suo approccio sta facendo la differenza. I nerazzurri non brillano, fanno fatica. La squadra è molto forte ma è umile quando c’è da difendersi. Sa soffrire, come contro il Bologna. Nelle nove vittorie di fila 21 gol fatti e solo 3 subiti».