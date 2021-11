Marani: «Inter, organizzazione Inzaghi si vede. Non è un lavoro scontato»

Matteo Marani ha parlato del lavoro da parte dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, nella squadra nerazzurra: le sue dichiarazioni.

ORGANIZZAZIONE – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Matteo Marani sull’Inter. «L’Inter a me piace molto in questa fase. Devo dire che l’organizzazione di Simone Inzaghi si apprezza. Si fa veramente apprezzare per come gioca l’Inter, per tutta la capacità che ha di portare i giocatori. I famosi quinti che stanno diventando elementi importantissimi in questa squadra. Ovviamente mi riferisco a Darmian (poi vedremo le condizioni per la prossima partita) e di Perisic. Ma anche le mezzali, quindi Barella e Calhanoglu che entrano sempre. Ha trovato la formula con Dzeko e Lautaro Martinez davanti e, quando non c’è, Correa fa bene. Quindi mi sembra che l’organizzazione si veda e si faccia sentire. Non è un lavoro scontato, credo che siano stati presi i giocatori giusti, che lui sia stato messo nelle condizioni ideali anche da un punto di vista societario. Un lavoro fatto in comune».