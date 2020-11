Marani: “Inter, ora inizia il tuo girone. Il potere in Serie A…”

Condividi questo articolo

Matteo Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato della ripresa del campionato e dell’Inter che sarà impegnata nella sfida casalinga contro il Torino

IL POTERE – Marani parla degli equilibri di potere della Serie A: «Inizia ora la seconda parte di questo campionato. Scelgo la parola potere, dovremo vedere se sta nascendo un nuovo potere con Napoli, Milan e Roma o se invece il vecchio potere Juventus e Inter approfitterà di questo turno, sulla carta favorevole, per riconquistare posizioni. In questo momento hanno l’occasione per dare l’accelerata e arrivare a Natale senza farsi portare via il potere di mano».

L’INTER PUO’ VINCERE – Marani parla delle possibilità scudetto dell’Inter: «Incomincia a essere il girone dell’Inter. In questa prima parte è rimasta un po’ indietro, anche se ha avuto una serie di problemi. L’ho detto da inizio stagione, la Juventus complessivamente è più forte, ma l’Inter da quello che ha fatto vedere l’anno scorso e quello che ha aggiunto è una squadra che se ha l’anima di Conte può vincere».

LA FORMAZIONE – Marani parla degli uomini a disposizione di Conte e della possibile formazione contro il Torino: «Conte non prescinderà mai da Vidal. Ora può giocare con la sua squadra. Mi aspetto che Hakimi faccia fare un salto, che si riveda l’Hakimi migliore. Poi ci sono Lukaku e Lautaro Martinez che hanno fatto benissimo in nazionale. Sarà l’Inter migliore che inizia questa parte di campionato giocandosela con le sue armi».