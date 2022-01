Marani: «L’Inter ha vinto non una ma due partite. Gol Dzeko vale sei punti»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ritiene la vittoria dell’Inter fondamentale contro il Venezia. Il gol di Dzeko ha portato simbolicamente ai nerazzurri sei punti

GIORNATA − Marani sul ventitreesimo turno di campionato: «Scheda bianca sul fronte del calcio, ieri brutta partita tra Milan e Juventus. Notizia? Si sono giocate 10 partite su 10. L’Inter non ha vinto una partita ma due, il gol Dzeko vale sei punti per la vittoria contro il Venezia e perché le inseguitrici hanno perso punti. Tesorizza un buon bottino di punti dopo una gara non giocata benissimo. Quattro punti importanti tra sabato e Venezia che la spingono a 53 punti in classifica, se vincesse col Bologna andrebbe a +6. Potrebbe dunque andare in fuga».