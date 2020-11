Marani: “Inter, non vedo più la ferocia! Cosa è successo con Conte?”

Marani mette dubbi sull’Inter, ma soprattutto sulle reazioni di Conte. Il giornalista di Sky Sport, ospite di “Terzo Tempo Europa”, sostiene che i nerazzurri siano meno cattivi rispetto alla passata stagione.

IN DIFFICOLTÀ – L’Inter ha vinto appena tre partite su nove in questo inizio di stagione, una sola nelle ultime sette uscite. Secondo Matteo Marani c’è un cambio netto a livello mentale: «È un problema di mentalità. Io non vedo nell’Inter la ferocia dell’anno scorso, la rabbia. Io credo che Antonio Conte sia uno dei pochi allenatori al mondo che sposta gli equilibri: arriva all’Inter, fa sei vittorie consecutive e valorizza tutti. In questo momento non gli vedo fare la differenza: è verissimo che crea tanto e non produce. Dovrebbe avere più gol fatti, e ne subisce di evitabili: verissimo, ma questa squadra non ha quella tensione delle squadre di Conte. Cosa è successo a Villa Bellini? È calato un processo di normalizzazione che ha tolto rabbia e tensione per andare avanti insieme tutti? Io ho questa sensazione. Detto tutto questo secondo me Arturo Vidal recupererà giocando col tempo. Credo che l’Inter migliorerà, siccome siamo a un sesto di campionato credo che alla fine poi sarà lì a giocarsela».