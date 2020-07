Marani: “Inter non al massimo, il Parma meritava di vincere! Eriksen…”

Sull’Inter si è espresso Matteo Marani in collegamento con “Sky Sport 24”. Il giornalista non le manda a dire sulla partita di Parma e dice la sua anche su Eriksen

CRITICHE – Così Matteo Marani: «L’Inter gioca in maniera molto corale, ha bisogno di stare bene fisicamente. In questo momento non è al massimo. Guardando l’ultima partita, se c’era una squadra che meritava di vincere quella era il Parma e non l’Inter. C’è bisogno di qualche giocata di livello superiore. Il giocatore che deve dare il cambio è Christian Eriksen, ci aveva fatto sperare in Coppa Italia e con la Sampdoria. Nelle ultime due gare invece in netta flessione».