Marani: «Inter-Napoli ultima speranza per Inzaghi! Negli ultimi tempi…»

Inter-Napoli è la sfida in programma il 4 gennaio a San Siro, vale a dire alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta Mondiale. Secondo Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport, la squadra di Inzaghi è all’ultimissima spiaggia per la corsa scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni

ULTIMA SPIAGGIA – Inter-Napoli, sfida in programma il 4 gennaio a San Siro, dirà molto sulle reali ambizioni della squadra di Simone Inzaghi. Ne è convinto Matteo Marani: «È stata una partita significativa negli ultimi tempi, il Napoli ha sempre sbattuto contro lo scoglio Inter. Stavolta arriva a gennaio, io penso che questo sia l’ultimo mese affinché il Napoli possa confermarsi e l’ultimo per sperare di rientrare in corsa. Per l’Inter è l’ultimissima speranza. Se la squadra di Spalletti fa bene questo mese mettendo fuori Inter e Juventus, con lo scontro diretto con il Milan già a favore, è chiaro che prenderebbe il largo e rischierebbe di vincere con un ampio margine. Il Napoli ha lasciato andare giocatori che erano lì da molto tempo prendendo giocatori che hanno portato tantissimo, giocatori che hanno portato energia».