Marani: «Inter-Napoli, si decide il campionato! Cinque sconfitte sono tante»

Matteo Marani ospite su Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo la ripresa del campionato, concentrandosi in particolare su Inter-Napoli subito alla ripresa, a detta sua decisiva.

SFIDA DECISIVA – Marani parla già di partita decisiva, quella tra le due squadre, subito alla ripresa: «Sarà un gennaio importantissimo e meraviglioso appena la Serie A riparte, perché si decide il campionato. Se in questo mese le altre riescono ad accorciare, bene. Il Napoli ha un vantaggio enorme, è un solco che in genere è già sinonimo di successo, ma è ancora presto. La partita con l’Inter è simbolica perché il Napoli si presenza con zero sconfitte mentre i nerazzurri con zero pareggi. Inoltre il Napoli in questi ultimi anni è sempre riscontrato difficoltà contro l’Inter. Anche loro devono cercare di vincere perché devono rientrare e hanno già cinque sconfitte nelle quindici giocate».