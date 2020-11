Marani: “Inter meglio quando non fa la partita! Conte con le sue idee”

Matteo Marani

Inter avanti 0-3 contro il Sassuolo di De Zerbi, Marani dagli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’atteggiamento della squadra e delle idee del mister.

INTER E DARMIAN – L’Inter vince 0-3 contro il Sassuolo, Marani su Sky parla dell’impiego oggi di Matteo Darmian al posto di Achraf Hakimi e della squadra di Conte che dà il meglio di sé quando non deve creare gioco: «Hakimi rimane un livello superiore e va portato al massimo. Darmian è l’emblema dell’equilibrio. L’Inter oggi è stata equilibrata sotto il punto di vista tattico. L’Inter da il meglio quando non deve interpretare. Fuori casa i nerazzurri hanno fatto tre vittorie e due pareggi. Ha una media da scudetto mentre in casa no. Quando deve fare la partita fa più fatica. L’Inter non può ragionare di percorso, deve vincere! La strada maestra è quella vista oggi. Contro il Real Madrid ha fatto sicuramente meglio a Madrid che a Milano».

“MEGLIO FUORI CASA” – Inter migliore della Juventus? Secondo Marani si può ma solo in un caso: «Se L’Inter riesce a trovare continuità può essere anche migliore della Juventus! Poi ci vuole equilibrio e soprattutto trovare la soluzione quando l’altra squadra non ti aspetta. Meno ha il possesso palla e più sono i risultati positivi».