Marani: «Inter, con la Lazio atteggiamento non da Scudetto! Serve Dzeko»

L’Inter ha perso malamente contro la Lazio venerdì sera all’Olimpico. Nel banco degli imputati l’atteggiamento proposto dai nerazzurri. Marani si concentra anche sul coinvolgimento di Dzeko

ATTEGGIAMENTO − Matteo Marani condanna l’Inter vista a Roma contro la Lazio: «Penso che Edin Dzeko debba giocare, è un giocatore importante che ha un peso. Giusto coinvolgerlo nel progetto. L’Inter di Roma con la Lazio non mi è piaciuta nell’atteggiamento ma anche nel non sapere leggere tanto la partita. Non puoi affrontare una gara così, dovevi fare un altro tipo di prova. Romelu Lukaku è un altro tema, va innescato però in una maniera diversa. Bisogna un po’ cambiare l’atteggiamento, non so se sono le scorie del campionato perso. Una squadra che lotta per il campionato non può farsi infilare in quel modo». Il giornalista ha parlato ospite su ‘Il calcio è servito‘, format di Sky Sport 24.