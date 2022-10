Marani: «Inter, la grande differenza. Questa è la chiave oggi dei nerazzurri»

Matteo Marani ha detto la sua sul momento complicato in casa Inter dopo la sconfitta subita ieri a San Siro contro la Roma.

RENDIMENTO GIOCATORI – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Matteo Marani sulla squadra nerazzurra. «Il punto vero: il rendimento dei singoli giocatori. Io credo che la grande differenza dell’Inter penso che sia il rendimento dei singoli giocatori perché prima rendevano in una certa maniera (la difesa è il caso emblematico in questo momento) e perché oggi rendono meno. Hanno meno motivazioni. Son rimaste le famose scorie dello scorso anno nell’Inter. L’allenatore non riesce ad avere in pugno la situazione, come probabilmente aveva Conte, che era quasi ossessivo in questo. Questa è la chiave oggi io credo dell’Inter».