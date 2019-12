Marani: “Inter, Juventus resta piÃ¹ forte. Anche se Vidal sposta gli equilibri”

Marani: “Inter, Juventus resta più forte. Anche se Vidal sposta gli equilibri”

L’Inter proverà a rinforzare la squadra a gennaio per provare a lottare fino alla fine con la Juventus per lo scudetto. Della lotta scudetto e dei possibili colpi nerazzurri ne ha parlato Matteo Marani, vicedirettore di “Sky Sport 24”.

“VIDAL SPOSTA GLI EQUILIBRI” – L’Inter quest’anno può seriamente lottare per lo scudetto, anche se avrà bisogno di qualche rinforzo già a gennaio. Tra i nomi più caldi sicuramente quello di Arturo Vidal, di lui e del mercato dell’Inter ne ha parlato il giornalista Matteo Marani: «La Juventus rimane più forte complessivamente come rosa. Se l’Inter dovesse rinforzare la rosa può sicuramente lottare. Il mercato? A centrocampo serve un giocatore, Vidal sposta gli equilibri. Gli impegni dei nerazzurri rimangono, Vidal giocherebbe indipendentemente da chi rischia il posto. Per vincere il campionato c’è bisogno di una grossa alternativa, così come il cambio di Lukaku».