Marani: “Inter e Juventus hanno bisogno l’una dell’altra. Eriksen…”

Matteo Marani, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato di Juventus-Inter. Nel corso del suo intervento a “Sky Sport 24” ha sottolineato l’importanza di questa partita per il campionato e non solo

SFIDA SUL CAMPO – Matteo Marani ha prima parlato dell’importanza della sfida che dovrebbe giocarsi domenica sera: «Juventus-Inter sarà una partita particolare, ma avremo l’occasione di vedere una partita che non deve essere solo di calcio e gioco. Ci auguriamo di vedere spettacolo. Si tratta di una partita che può decidere tanto di questa stagione. Inter e Juventus dall’inizio hanno fatto capire che si sarebbero contese questo scudetto, poi è arricata la sorpresa Lazio».

SFIDA FUORI DAL CAMPO – Marani ha poi parlato di quanto successo negli ultimi giorni: «Oggi i due presidenti hanno messo le basi sul fatto che non diventi una guerra santa. Nei toni e nei modi hanno usato toni diversi rispetto ai tifosi che, nonostante il momento, hanno visto l’ennesima vicenda per dividersi. Entrambe hanno bisogno l’una dell’altra per alzare il proprio livello e quello del campionato. Suning ha avuto il coraggio di investire in Italia in un momento non facile e con il suo arrivo ora abbiamo i nerazzurri di nuovo competitivi. Questo è importante per il nostro movimento».

SCUDETTO – Marani ha poi parlato della lotta scudetto: «Negli ultimi anni neanche il Napoli è stato così vicino ai bianconeri come Lazio e Inter quest’anno. Quella di domenica è una partita che torna ad avere un grande significato tra due squadre forti e attrezzate».

SINGOLI – Marani in chiusura ha sottolineato l’importanza dei singoli: «Per l’Inter è importante recuperare Handanovic. La sua assenza si è sentita. Eriksen? Sono curioso di vedere se ci sarà in campo o no. Conte ragiona con la sua testa e non mi sorprenderebbe vederlo in panchina. Per me però si tratta del giocatore che può cambiare faccia ai nerazzurri».