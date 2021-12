Marani: «Inter, Inzaghi ha buon feeling con l’Europa. Così come Allegri»

Matteo Marani, presente negli studi di Sky Sport 24, ritiene che Inter e Juventus hanno allenatori con buon feeling in Champions League. Inzaghi è entrato alla grande nel mondo nerazzurro

ALLENATORI − L’intervento di Marani sui due tecnici Inzaghi e Allegri: «Il primo avversario determinerà tantissimo. Inter e Juventus hanno allenatori con buon feeling in Europa, Massimiliano Allegri ha raggiunto due finali. Simone Inzaghi dopo la Lazio ci porta anche l’Inter e ciò non accadeva da 10 anni. Sembra essere entrato alla grande nell’ambiente nerazzurro raccogliendo ottimi risultati. La Juventus ha ottime chance per andare avanti in Champions League visto il campionato complicato».