Marani: “Inter, indispensabile intervenire sul mercato. Brozovic…”

Matteo Marani, giornalista di “Sky Sport”, è intervenuto nel prepartita di Inter-Genoa (QUI le formazioni ufficiali). Si è quindi parlato del match, ma anche dei possibili rinforzi a gennaio

FUTURO PROSSIMO – «Sarà indispensabile intervenire sul mercato, ma lo sono anche i tempi visto che subito dopo la sosta ci sono Napoli e Atalanta. Oggi sarebbe molto importante chiudere a pari punti con la Juventus, ma bisogna stringere i denti contro un Genoa che ha bisogno di punti».

ROSA – «Vedendo la partita della Roma bisogna rivalutare il pareggio dei nerazzurri. Si tratta di un’Inter che a dicembre ha denunciato i suoi limiti di rosa. Le lamentele di Conte hanno motivi fondati. La stanchezza non riguarda solo i centrocampisti, ma anche gli stessi attaccanti. Skriniar che oggi viene criticato è l’unico che ha giocato tutti i minuti. Ci sta la stanchezza. Secondo me mancherà più Brozovic di Lauraro Martinez. Lui è stato la continuità di questa Inter. Lui c’è sempre stato e ha fatto girare i nerazzurri. A gennaio serve un giocatore pronto. Kulusevski è interessantissimo, ma serve uno per vincere immediatamente. Il Napoli di Sarri non cambiò la marcia, questa Inter può farlo». Queste le parole di Matteo Marani.