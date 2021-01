Marani: Â«Inter? Ho delle riserve, paga ancora il mese di gennaioÂ»

Marani: «Inter? Ho delle riserve, paga ancora il mese di gennaio»

Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport” parla del campionato di Serie A giunto al suo giro di boa e si sofferma sull’Inter che ha chiuso il girone d’andata al secondo posto

NON APPROFITTA DELLE OCCASIONI – Marani sottolinea come la squadra allenata da Antonio Conte non abbia approfittato di alcune occasioni: «Sull’Inter ho delle riserve, non solo per un fatto numerico, sta 5 punti sotto l’anno scorso e ha gli stessi punti di Spalletti il primo anno. L’Inter continua a pagare tanto il mese di gennaio, sta passando sotto osservazione per la grande vittoria contro la Juventus, ma ha fatto 5 punti nelle ultime 4 partite e 8 nel mese di gennaio. L’Inter è lì a 2 punti dal Milan, ma non so se il concorrente finale sarà il Milan, potrebbero essere la Juventus o l’Atalanta. A Genova è stata molto sfortunata, a Udine ha delle responsabilità. L’Inter doveva approfittare del ritardo della Juventus che si sapeva poteva essere in ritardo perché ha cambiato allenatore».