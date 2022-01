Marani: «Inter ha rosa più forte ma Milan mi entusiasma di più! Bastoni…»

Marani mette il Milan allo stesso livello dell’Inter per meriti nella ripresa del calcio milanese in Italia. Il noto giornalista, ospite negli studi di Sky Sport 24, spiega la differenza tra le due squadre milanesi soffermandosi sui miglioramenti apportati da Inzaghi dopo il biennio Conte.

DERBY AL VERTICE – Per Matteo Marani ogni discorso va fatto in coppia: «È il successo di Milano che, dopo tanti anni, torna a guidare il campionato nelle ultime due stagioni. L’Inter è prima e il Milan secondo, come lo era un anno fa. L’Inter complessivamente ha di più dalla sua, perché ha già vinto e ha una sicurezza maggiore nell’affrontare gli ostacoli che potranno presentarsi davanti a sé. Ha una rosa più forte, insieme a quella del Napoli in Serie A. Ma il Milan è quella che mi entusiasma di più per mentalità di gruppo e ambiente. Se l’Inter fa una gara come all’andata, non c’è storia, ma il derby di Milano del ritorno in programma il 6 febbraio sarà una grande partita. Vediamo come finirà…»

BISCIONE CAMBIA PELLE – Marani sottolinea la crescita nerazzurra in questa stagione: «L’Inter quest’anno è diversa per natura. Ha cambiato pelle e lo dimostrano i difensori. Alessandro Bastoni contro la Lazio ha fatto un gol bellissimo e OK, ma il secondo gol nasce da un suo assist per Milan Skriniar! Ora l’Inter gioca all’attacco rispetto alla passata stagione e ha una maggiore coralità di squadra, perché tutti partecipano all’azione. L’anno scorso difficilmente sarebbero arrivati tutti a concludere l’azione. L’Inter fa tanto possesso palla e non può stare chiusa nella propria area come faceva con Antonio Conte, ma bisogna dominare il gioco. E anche i difensori partecipano alla manovra. Questa è la vera novità apportata da Simone Inzaghi». Questo il pensiero di Marani.